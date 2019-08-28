Нью-Дели, 28 августа, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Министр окружающей среды Индии ПракашДжавадекар заявил, что правительство страны к 2030 году восстановит 5 миллионов гектаров деградированных земель и сделает из пригодными для сельского хозяйства. В преддверии глобальной конференции по опустыниванию земель, министр отметил, что 29% земель в Индии, ранее пригодных для земледелия, деградировали. По его мнению, данный вопрос станет на повестку дня во время конференции.

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Напомним, что Индия примет участие в конференции сторон Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием с 2 по 13 сентября 2019 года.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ожидается, что премьер-министр Индии также примет участие в данной конференции. Помимо него, на ней будут присутствовать представители 200 стран.

«Одна треть мира сталкивается с проблемой опустынивания земель. К причинам этой проблемы в Индии относят чрезмерную эксплуатацию, чрезмерный выпас скота и заболачивание почвы. Наука предоставляет нам множество возможностей для ее восстановления. Именно поэтому наше правительство поставило подобную задачу», — заявил министр окружающей среды.