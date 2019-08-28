Анкара, 28 августа, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «В настоящее время на восточный берег Евфрата залетают наши ударные и разведывательные беспилотники и вертолеты. Уничтожаются укрепления террористов вблизи наших границ. Мы ждём, что в скором времени в регион войдут и наши сухопутные силы».

(сс) geralt Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Когда наши наземные и воздушные силы окажутся по ту сторону границы, мы получим возможность вблизи оценить ситуацию и определить будущее мирных процессов. Я надеюсь, что больше никто не будет пытаться проверить нашу решимость по зачистке от террористов турецко-сирийской границы».

Турецкий лидер подчеркнул, что важные успехи были достигнуты и на иракском направлении, и добавил: «Наконец мы обезопасим регион, который 35 лет был центром атак на нашу страну. Это и есть причина проведения операций «Коготь».