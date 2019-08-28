Калуга, 28 августа, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Калужская область примет участие во всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». В сентябре автопоезд Министерства здравоохранения РФ проследует по Калужской области, сделав остановки в Людинове, Кирове, Малоярославце, Калуге и Обнинске, сообщили 28 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

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По данным ведомства, в рамках акции все желающие смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Также в городах области информационно-разъяснительные семинары для медицинских работников. В 2019 году «Тест на ВИЧ: Экспедиция» началась 17 июня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве. Мобильные пункты тестирования — брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах — проедут через 191 город 40 российских регионов, что позволит охватить максимальное количество субъектов РФ, в которых проживает более 80% населения страны.

Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проводится Министерством здравоохранения РФ с 2016 года в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Её цель — информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, снижение стигматизации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к прохождению теста на ВИЧ.