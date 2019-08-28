Боровск, Калужская область, 28 августа, 2019, 13:34 — ИА Регнум. С июля 2020 года будет прекращена деятельность полигона твёрдых коммунальных отходов у деревни Тимашово Боровского района Калужской области, сообщили 28 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Ngregion.ru Полигон коммунальных отходов

Отраслевое ведомство издало приказ о прекращении эксплуатации полигона у деревни Тимашово. Этот нормативный правовой акт подготовлен в рамках исполнения поручения губернатора Анатолия Артамонова, данного 19 августа на заседании региональной администрации. Глава области акцентировал внимание на проблеме по обращению с ТКО, которая сложилась в Обнинске. Местные жители неоднократно выступали за прекращение приема мусора на полигоне вблизи деревни Тимашово и рекультивацию данной территории.

В настоящее время, министерство строительства и ЖКХ области приступило к подготовке предложений по корректировке территориальной схемы обращения с отходами с целью перераспределения транспортировки мусора для переработки и размещения на других объектах.