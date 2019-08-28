Симферополь, 28 августа, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Крым перевыполнил целевую ставку по средней зарплате учителей. Об этом 28 августа на пресс-конференции в Симферополе заявила министр образования, науки и молодёжи РК Наталья Гончарова.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

«Сегодня целевой показатель средней зарплаты учителей составляет 25,5 тысячи рублей. В Крыму он составляет 28 тысяч», — рассказала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов заявил, что в Крыму много внимания уделяется модернизации учебных заведений и уровню подготовки педагогов, однако властям необходимо снизить бюрократическую нагрузку на учителей.