Анкара, 28 августа, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Подразделения отдела по борьбе с терроризмом отделения Управления безопасности по провинции Элязыг в рамках работ по дешифровке деятельности террористической организации Рабочая партия Курдистана, провели одновременные адресные оперативные мероприятия в столичном городе провинции, а также районах Арыджак и Аладжакайя.

Kurdishstruggle Курдские боевики

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в ходе операции, по обвинению в размещении в социальных сетях записей, содержащих пропаганду Рабочей партии Курдистана, а также в поддержании связи с заключёнными в тюрьму боевиками, было задержано 5 членов террористической группировки.

В результате обысков в местах проживания подозреваемых было изъято множество запрещенных материалов на бумажных и электронных носителях. В отношении помещённых под арест подозреваемых продолжаются следственные мероприятия.