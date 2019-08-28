Киев, 28 августа, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Первым делом президент Украины Владимир Зеленский должен «прекратить огонь» в Донбассе, считают 71,5% опрошенных граждан Украины. Об этом говорят результаты опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии, сообщило 28 августа издание Лига.нет.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Далее по популярности идут рост жизненных стандартов людей, зарплат, пенсий — 44,2% опрошенных. На третьем месте — снижение тарифов (31,2%).

Наказания коррупционеров ожидают 21,5% опрошенных, а уменьшения влияния олигархов на политику — 18,1%.

Опрос проводился по заказу USAID с 8 по 20 августа. Опрошены 2040 совершеннолетних граждан Украины

Напомним, ранее социологи зафиксировали рост числа сторонников внеблокового статуса Украины на 50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ни бывший президент Украины Пётр Порошенко, ни его преемник Зеленский не выполнят Минские соглашения и не остановят войну в Донбассе.

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