Москва, 28 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Эколог, лидер движения «Зеленая Москва», кандидат в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Максим Шингаркин проинспектировал могильник радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово. Осмотр территории проводили вместе с жителями столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Вдоль данной территории планируется строительство Юго-Восточной хорды столицы. Экологи и местные жители неоднократно высказывали опасения, что строительные работы могут спровоцировать попадание загрязнённого грунта в Москва-реку или в воздух в виде пыли.

О необходимости комплексного обследования перед началом строительных работ заявил и Шингаркин.

«Вдоль предполагаемого хода хорды вдоль Москвы-реки мы имеем достаточно большой объект радиационного загрязнения. Весь объект, не только место расположения хорды, но и береговые отвалы должны подлежать комплексному обследованию с целью установления структуры загрязнения. Должно быть обследовано русло Москвы-реки на предмет выброса радиоактивных веществ», — отметил Шингаркин.

Также эколог высказался в пользу создания проекта работ по ликвидации радиоактивного могильника. Эту идею ранее неоднократно озвучивали экологи и активисты, обеспокоенные возможными последствиями строительных работ вдоль радиоактивной зоны. Также Шингаркин высказался о необходимости приостановления строительных работ на данном участке ЮВХ, о чём прежде просили и местные жители, и активисты.

«Хорда должна быть остановлена, никакого строительства не может рассматриваться, пока не будет проведен комплекс работ. Сам проект и ход обследования должен сопровождаться общественным контролем. Объект должен быть приведен в безопасное состояние. Только после всего этого возникает возможность к возвращению стройки, тогда уже начнется другая дискуссия», — заявил эколог.

О потенциальных угрозах также высказалась глава муниципального округа Царицыно Елена Самышина. По её мнению, необходимо провести комплексную экспертизу объекта. Отметим, что ранее Самышина приходила на один из митингов против строительства Юго-Восточной хорды, но была встречена неодобрительно и даже освистана участниками митинга, которые не поверили в искренность её слов.

«В связи с указанными обстоятельствами полагаю, что проект требует проведения дополнительной комплексной экспертизы и обследования территории на всем протяжении трассы. Для проведения экспертиз и принятия комплексных решений прошу приостановить проведение всех работ по реализации проекта строительства Юго-Восточной хорды», — сказала глава округа.

Отметим, что публикация об опасности строительства неподалёку от ядерного могильника появилась в агентстве «Москва», освещающем точку зрения столичной мэрии. Выход подобного материала даёт основания предполагать непосредственное вмешательство городской власти для решения этой проблемы. Возможно, это будет приостановка работ на время разбирательств и обследований, а может, и выбор безопасного маршрута для ЮВХ. До выборов в Московскую городскую думу осталось две недели, и признание опасности строительных работ в этом месте, безусловно, окажет положительное влияние на имидж городской власти.