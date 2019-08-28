Токио, 28 августа, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отрицает тот факт, что Токио якобы пошел на слишком большие уступки Вашингтону в торговых переговорах. «То, что двум странам удалось достичь соглашения, очень ценно», — заявил генсекретарь. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», 25 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились об основных положениях торгового соглашения, которое стороны надеются подписать уже в сентябре в Нью-Йорке. Сделка сведет на «нет» претензии по торговле между двумя странами, но многие критикуют Японию за то, что та «сдалась». Всё потому, что Япония, которая в течение многих лет защищала закрытость своей сельскохозяйственной отрасли, открывает рынок для американских товаров.

Токио

Кроме того, Япония будет «выручать» американских фермеров, которым негде сбывать кукурузу, которая раньше шла в Китай. Что сам Токио получит, официально неизвестно, но официальные лица, приближенные к премьер-министру, говорят о том, что Абэ удалось добиться того, чтобы не повышались тарифы на японские автомобили. Тем не менее, Трамп об этом не сказал в публичном выступлении по итогам переговоров. Многие также ожидают от президента неожиданностей в виде тарифов и ограничений на автомобильный импорт из Японии.

В случае, если на финальном раунде переговоров Японии удастся предотвратить это, это будет большой победой, но если нет, то пути назад не будет, комментируют эксперты.