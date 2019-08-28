Токио, 28 августа, 2019, 15:37 — ИА Регнум. 27 августа министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей 24 августа, рассматриваются Токио как ракеты «нового типа».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», министр также добавил, что его министерство сделало сравнительный анализ с предыдущими запусками, на чем и основывается вывод о новом типе вооружения.

Кроме того, были сделаны предположения о том, что Пхеньян работает, в частности, над скоростью ракеты, точностью и низкой радиозаметностью. Министр также считает, что ракеты последнего запуска уже способны обойти новейшие системы противоракетной обороны.