Анкара, 28 августа, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило: «В ходе последнего авиаудара, нанесенного в рамках успешно осуществляемой контртеррористической операции «Коготь-3», было уничтожено ещё 7 боевиков Рабочей партии Курдистана». Напомним, Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано: «Таким образом, общее количество террористов, уничтоженных в ходе операции «Коготь-3», достигло 22 человек».

Проведение операции «Коготь-3» в районе Хафтанин на севере Ирака было начато ВС Турции 23 августа 2019 года. По словам Минобороны Турции, ее целью является обеспечение безопасности турецко-иракской границы, ликвидация террористов и их убежищ в этом районе. В операции задействованы истребители F-16 ВВС Турции, ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Артиллерийская поддержка осуществляется посредством САУ Fırtına.