Берлин, 28 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Автокомпания BMW выпустила модель X6, покрытую специальным чёрным цветом — Vantablack VBx2, который поглощает 99% видимого света, что делает это авто самым черным в мире. Об этом 28 августа сообщается на портале Глас.ру.

Glas.ru BMW Х6

Сфера применения этого цвета — замена камуфляжа. Краска была разработана BMW совместно с компаниями Vantablack Surrey Nanosystems и Levitation 29. Vantablack VBx2 весьма эффективно скрывает детали автомобиля от вездесущих папарацци.

Напомним, в качестве агрегата у BMW Х6 3-литровый 6-рядный цилиндровый мотор мощностью 335 «лошадей», а также 447-сильный мотор. Кроме того, в линейке моторов имеется движок для заряженной версии мощностью 523 л. с. и рабочим объёмом 4,4 л. Со всеми моторами агрегатируется 8-скоростная автоматическая коробка передач.

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