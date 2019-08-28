Белград, 28 августа, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Словении Марьян Шарец в ходе своей встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич заявил, что его страна поддерживает стремление Белграда к вступлению в Европейский союз, поскольку Сербия, как надежный партнер Словении, заслужила это. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, Словения поддерживает расширение ЕС (Европейского союза) на Западные Балканы в целом, ввиду того, что страны региона готовы к евроинтеграции, несмотря на множество нерешенных вопросов.

Шарец отметил, что Словения, как дружественная региону страна, хорошо понимает причины текущих проблем на Балканах и поэтому считает, что в их решении ЕС мог бы стать связующим звеном.