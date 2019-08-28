Иркутск, 28 августа, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый территории мощнейшим наводнением. Как сообщил сегодня, 27 августа, министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, слова которого цитирует официальный сайт региона, в результате паводка в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях пяти районов области погибли посевы на площади 6,1 тыс. га.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

По данным чиновника, речь идёт о гибели 4,1 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, 60 тысяч гектаров рапса и около двух тысяч гектаров кормовых культур. Кроме того, аграрии потеряли 30 гектаров картофеля и 18 гектаров овощей. Известно, что общая сумма компенсации из федерального бюджета за фактически понесённый ущерб в сфере растениеводства уже составляет 36 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. После сильных дождей вышедшие из берегов реки подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.