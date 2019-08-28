Копенгаген, 28 августа, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Согласно проведенному телекомпанией Radius опросу, в Дании политики, наряду с продавцами автомобилей и журналистами, остаются наименее благонадежными с точки зрения датских граждан.

(сс) sharonang Копенгаген

В 2019 году датчане оценили честность своих политиков в 2,12 баллов из 5 возможных. Причина таково восприятия политиков проста, считает председатель правления Radius Николай Таудорф Андерсен. «Они так и не достигли взаимопонимания с населением; они используют язык, который датчанам не понятен; они не признают своих ошибок», — заявил он — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Согласно исследователю политических выборов и профессору Копенгагенского университета Касперу Мёллеру Хансену, доверие к политикам было подорвано еще в преддверии глобального кризиса в 2007 году. «Это связано с тем, что не так-то просто выполнить данные обещания. Для политиков важно научиться не обещать слишком многого», — заявил исследователь. По мнению профессора, доброжелательный и конструктивный тон, а также меньше агрессии и оскорблений помогут политикам восстановить репутацию.