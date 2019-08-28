Копенгаген, 28 августа, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Председатель датской партии Venstre Ларс Лёкке Расмуссен отказался покинуть свой пост, несмотря на критику однопартийцев из Центральной Ютландии, призвавших главу партии уйти.

Gov.ua Ларс Лёкке Расмуссен

«Я считаю, это неправильное и поспешное решение, с которым я не согласен. Поэтому я продолжу искать поддержку у 850 делегатов национального съезда Venstre», — заявил Ларс Лёкке. Проведение национального съезда партии запланировано на ноябрь, но нынешний глава намерен добиться переноса так, чтобы общенациональное собрание Venstre было проведено до официальной церемонии открытия Фолькетинга в октябре — об этом пишет датская газета Politiken («Политикен»).

27 августа высокопоставленные члены Ventsre в регионе Центральная Ютландия публично призвали Ларса Лёкке Расмуссена и Кристиана Йенсена (сопредседателя) уйти с руководящих должностей. Критики считают, что партии требуются новые лидеры. «Ради будущего Venstre, ради её надежности и стабильности мы призываем нынешнее руководство партии уйти», — заявили политики Venstre в своем обращении к СМИ.

Кристиан Йенсен отказался комментировать призыв ютландских политиков до проведения совещания с участием лидеров партии, которые назначено на 30 и 31 августа. «Мы планируем провести встречу руководства в пятницу и субботу. Там у недовольных членов будет возможность напрямую поговорить со всеми лидерами партии, и, я считаю, мы должны это уважать», — заявил сопредседатель Venstre.