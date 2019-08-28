Москва, 28 августа, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Работающие жители России в среднем ежедневно тратят на обед на работе около 280 рублей. Чем выше зарплата, тем дороже обед, показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Клод Моне. Обед. 1873

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Так, 50% сотрудников, обедающие за свой счёт, платят за обед не более 200 руб. 40% отдают от 200 до 500 руб. Лишь 2% покупают обеды стоимостью более 500 руб.

80% сотрудников обедают только за свой счет. 13% опрошенных работодатели полностью или частично оплачивают обеды. Совсем не обедают в рабочее время 7%.

Больше всего за обед на работе платят жители Москвы — около 320 рублей, Санкт-Петербурга и Красноярска — по 290 рублей. Меньше всего — жители Самары и Нижнего Новгорода, по 240 руб.

Опрос проведен 2—8 июля 2019 года в 321 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 3000 граждан старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ), который в течение двух недель придерживается диеты, предложенной уволенной министром труда региона Натальей Соколовой, похудел на 6 кг.

Подробности: Саратовский депутат за две недели «на макарошках» похудел на 6 кг

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