Москва, 28 августа, 2019, 12:40 — ИА Регнум. То, что в России растёт количество нищих, прямой результат работы правительства, возглавляемого премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что во II квартале 2019 года в РФ почти на 2 млн уменьшилось количество малоимущих по сравнению с I кварталом 2019 года. Однако если сравнивать со II кварталом 2018 года, то число малоимущих, напротив, выросло.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Сравнивать квартал с кварталом некорректно, потому что статистика имеет очень сильную сезонность, а у нас во втором квартале число людей с доходами ниже прожиточного минимума всегда резко падает по сравнению с первым, — сказал Делягин. — Более того, оно существенно снижается на протяжении всего года. Хотя на два миллиона человек — это резкое снижение. Но я думаю, что есть объяснение в методологии расчётов. Нет никаких признаков того, что люди стали жить лучше. Розничные сети как выли из-за низкого чека, так и воют. Скорее всего, мы имеем дело с сугубо статистическим феноменом, который может быть усилен административно-политическим давлением».

Вместе с тем Делягин подчеркнул, что увеличение количества нищих подтверждает «эффективность» работы либералов правительства Медведева, либералов Банка России и «Единой России», которая, как сказал экономист, «одобряет заведомо преступные законы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 1,6% (с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек). Вместе с тем доля бедного населения увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2018 года — с 12,5% до 12,7%.