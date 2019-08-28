Тбилиси, 28 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Прежде чем начать восстанавливать контакты, глава кавказкой республики хочет увидеть определенные «четкие сигналы» от своего соседа. В первую очередь Саломе Зурабишвили заявила, что России необходимо изменить мнение о Грузии и «признать, что отношения не могут строиться на принуждении».

Напомним, что разрыв отношений между Россией и Грузией произошел после грузино-осетинского конфликта, который начался 8 августа 2008 года. Нападение грузинских войск на города Южной Осетии вынудило российское руководство принять решение о начале «операции по принуждению к миру».