Нижний Новгород, 28 августа, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В связи с пожаром на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде заведено уголовное дело. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

52.mchs.gov.ru Выезд на тушение пожара на заводе

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). На месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. В ведомстве сообщают, что также уточняется количество погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, произошёл пожар на судостроительном заводе «Красное Сормово». Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Нижегородской области около 08:21 часов, в 10:13 спасатели сообщили о полной ликвидации возгорания. В тушении было задействовано 42 человека личного состава и 12 единиц техники.

Пожар произошёл на площади 5 кв. метров, но при этом был очень интенсивным. По одной из версий, причиной возгорания могла стать вспышка кислорода.

По неофициальным данным, в результате пожара два человека погибли, один ранен.