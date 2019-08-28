Луганск, 28 августа, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Боевики 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ продолжают обстреливать населённый пункт Коминтерново, сообщили 28 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Помимо обстрелов, украинские силовики поджигают поля вокруг посёлка, чтобы повредить инфраструктуру.

По данным оборонного ведомства, обстрел посёлка вёлся с северо-западного направления, из района населённого пункта Талаковка. По посёлку прилетело не менее десяти мин и танковых снарядов.

«В данный момент посёлок обесточен, поскольку горят поля и отключена высоковольтная линия электропередачи. Несколько посёлков остались без света», — рассказали в пресс-службе.

ВСУ регулярно обстреливают посёлок короткими очередями из крупнокалиберного пулемёта, ожидая реакции со стороны защитников Донбасса. По посёлку также работает снайпер.

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