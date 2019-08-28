Санкт-Петербург, 28 августа, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Петербурге сохраняется стабильно низким. Об этом сообщил 28 августа глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Численность рабочей силы в Петербурге на конец июня 2019 года составила 3 млн 65 тыс. человек. По итогам года ожидается, что эта цифра увеличится до 3 млн 95 тыс. человек, а к 2022 году составит 3 млн 127 тыс. человек.

На данный момент средний уровень безработицы, по сведениям Смольного, составляет 1,4% к числу экономически активного населения, к 2022 году показатель зарегистрированной безработицы должен составить 0,4%.

В реальном выражении на сегодня в Петербурге не трудоустроено 41,6 тыс. человек. Добавим, в среднем по России уровень безработицы составляет 4,6% на середину 2019 года.

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