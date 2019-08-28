Ярославль, 28 августа, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Задержанные по подозрению в получении взяток чиновники департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Анна Апольская и Олег Бойченко — выходцы из государственной жилищной инспекции Московской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа действующий замдиректора департамента Апольская и бывший замдиректора Бойченко были арестованы судом в Ярославле.

Правительство Ярославской области

Информации по этому делу пока крайне мало. Известно, что чиновники брали взятки у директора управляющей компании. В этой связи представляется интересным тот факт, что оба чиновника — не местные, при этом до назначения в Ярославль они работали в одной госстуктуре — госжилинспекции Московской области. Там же работала и дейстующий директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Елена Скоробогатова.

Все трое возглавляли территориальные отделы подмосковной жилинспекции. Скоробогатова была назначена директором ярославского департамента в конце 2016 года. Вскоре ее заместителем становится и ее коллега по Подмосковью Олег Бойченко. В феврале или марте 2019 года Бойченко неожиданно увольняется из ярославского департамента и возвращается в Московскую область. Он становится директором муниципального унитарного предприятия «Управление домами — Воскресенск». А на его место Скоробогатова назначает другую свою бывшую коллегу — Анну Апольскую.

Обоих заместителей директоров департамента связывает одно уголовное дело. Можно предположить, что систему получения взяток один зам передал другому «по наследству». Сложно представить, что такая операция могла происходить без ведома руководства. Между тем в следственном комитете, который расследует дело, не говорят о том, что Елена Скоробогатова как-то причастна к этому делу. Она продолжает работать на своем посту.

Интересно, что аресты чиновников-варягов в Ярославском правительстве за взятки стали уже своего рода традицией. История с ДГЖН стала третьим коррупционным скандалом за последние два года. В 2017 году были задержаны помощники зампредов областного правительства Корнеев и Швецов за взятки от участников дорожного строительства. Они являлись помощниками Виталия Ткаченко и Екатерины Троицкой, приехавших в Ярославль из Москвы. Арестованные помощники также не были ярославцами. При этом Дмитрий Корнеев был назначен помощником зампреда в январе 2017 года, то есть до получения взятки проработал на этом посту около полугода.

В 2019 году был арестован и осужден заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Роман Васильев. Васильев также приехал из Москвы и попался на взятке через полгода после назначения в Ярославль. Он получил деньги от подрядчика работ на объекте культурного наследия.

Ровно по такому же сценарию развивалась и трудовая биография Анны Апольской в Ярославле: назначение, полгода работы, взятка, арест.

Интересны две тенденции в этой связи. Во-первых, аресты не касаются «первых лиц», которые непосредственно принимают решения и ставят подписи на важных документах — директоров департаментов, вице-премьеров. А среди «вторых лиц» среди выявленных коррупционеров нет ярославцев, которых на «вторых ролях» в органах власти региона все же большинство.

Напрашивается вывод, что чиновники-варяги едут в город на «вторые роли» за длинным рублем, причем не в качестве зарплаты. А вот их начальники, также приехавшие в Ярославль чисты перед законом. Или же по каким-то причинам недосягаемы для правоохранительных органов.