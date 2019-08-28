Горно-Алтайск, 28 августа, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Микрорайон Чкаловский лог в столице Республики Алтай получил доступ к голубому топливу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, церемония запуска прошла 28 августа.

Altai-republic.ru Газификация домов

Отмечается, что строительство подводящих газопроводов началось в апреле 2018 годав рамках реализации в республике программы газификации регионов РФ. Местные жители смогут использовать газ для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения жилых домов и других объектов.

«На этом объекте было проложено 22 километра газораспределительных сетей, установлено три газорегуляторных пункта. Сегодня первые 43 дома микрорайона получат долгожданное голубое топливо», — сказал на открытии глава региона Олег Хорохордин.

По словам главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой, на сегодня около 3,5 тыс. городских домовладений получили возможность подключиться к природному газу.

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