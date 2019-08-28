Москва, 28 августа, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Россия по итогам Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, рассчитывает на расширение кооперации с Индией в военно-технической сфере, заявил 28 августа глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, Москва рассчитывает на расширение торгово-экономической кооперации, в том числе в сфере высоких технологий, а также военно-технического сотрудничества и координации действий двух стран на международной арене, в том числе в ООН и других объединениях.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый Восточный экономической форум соберёт своих гостей в сентябре 2019 года на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Ожидается, что на форуме могут быть заключены инвестиционные сделки. Эксперты, опираясь на опыт прошлых лет, выражают сомнения в эффективности этого мероприятия.

Читайте также: В Индии снова обсуждают перспективы закупки российских Су-57