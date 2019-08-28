Вильнюс, 28 августа, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Литвы, ранее депутат Сейма Аушра Мальдейкене, опровергла, что сотрудники главной спецслужбы Литвы — Департамента госбезопасности — инструктируют политиков о возможных угрозах со стороны, например, российских дипломатов, которые якобы под дипломатическим прикрытием являются сотрудниками российских спецслужб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Facebook.com @maldeikiene Аушра Малдейкене

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Такой комментарий Мальдейкене оставила на своей странице в социальной сети Facebook в связи со скандалом вокруг депутата Сейма от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирины Розовой, которую обвиняют в тесном общении с российскими дипломатами несмотря на якобы предупреждения ДГБ Литвы.

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Один из аргументов против Розовой в скандале — все народные избранники, которые оформляют заявления для работы с секретной информацией, получают инструктаж от литовских спецслужб о возможных угрозах и о том, как их распознать.

«Когда расскажут, какие политики работают на Китай, тогда и поверю, что о национальной безопасности серьёзно заботятся. Пока это всего лишь пропаганда. Кроме того, хотя у меня есть все разрешения для работы с секретной информацией, никто и никогда мне не говорил, от каких угроз оберегаться. Так что про информацию для политиков (со стороны литовских спецслужб) — это враньё», — заявила Мальдейкене.

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