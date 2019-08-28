Москва, 28 августа, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Уровень бедности в России постепенно растет, и это подтверждают наблюдения даже нейтрального Росстата. Согласно свежей статистике, это показатель будет только расширятся, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя данные о росте бедных в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Согласно свежей статистике, во втором квартале 2019 года показатель расширился до 12,7% с 12,5% годом ранее. Речь идет о количестве россиян, зарабатывающих меньше проточного минимума — именно это Росстат понимает под бедностью.

Таких людей в стране 18,6 млн человек, или 12,7% от всей численности населения. Нормально ли это, что чуть меньше одной пятой населения огромной и далеко не бедной страны живет в состоянии нищеты? Конечно же, нет.

В Росстате объясняют, что все дело в пересмотре показателей прожиточного минимума, который теперь вырос до уровня 11 тыс. 185 руб. (+7,1% к параметрам годом ранее). Однако и инфляция продолжила расти, а показатели уровня жизни — падать.

В глобальном понимании, реальные располагаемые доходы населения РФ не увеличиваются уже шестой год, что даже в теории выглядит неприятно, а на практике и подавно.

Очень может быть, что показатели бедности населения в РФ будут плавно повышаться. Но пока не начнется качественная перемена внутри экономики, здесь тоже ничего не изменится», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доходами ниже прожиточного минимума располагает в России 18,6 млн человек, или 12,7% населения.

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