Москва, 28 августа, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В Лефортовский суд Москвы передали иск о лишении родительских прав Дмитрия Проказова, оказавшегося вместе с ребёнком на незаконном митинге, сообщает 28 августа News.ru.

Суд

Ранее по делу была назначена беседа в Перовском суде столицы. Передача иска связана с территориальной подсудностью. Предварительное заседание назначили на 2 сентября.

В прокуратуре считают, что Проказов подверг ребёнка опасности, придя с ним на незаконный митинг оппозиции 27 июля, а также передав его в руки человека, ставшего впоследствии фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. При этом родители утверждают, что в митинге участия не принимали, а лишь оказались поблизости.

В защиту семьи выступила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. По её мнению, необходимо учесть тот факт, что сами родители заявляют о своей непричастности к митингу и были уверены в человеке, который взял ребёнка на руки.