Челябинск, 28 августа, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Проект генерального плана Челябинска содержит неточности. Об этом на пресс-конференции заявил врио губернатора области Алексей Текслер.

Kremlin.ru Алексей Текслер

В частности, он отметил, что одна из площадок названа в проекте как свободная, а там уже стоит микрорайон. Также есть шероховатости в схеме общественного транспорта и т.д.

Отметим, проект был разработан одной из фирм Москвы. Завтра, 29 августа, в кинотеатре имени А.С. Пушкина по нему пройдут публичные слушания. А пока все желающие могут представить в него свои предложения.