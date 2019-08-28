Киев, 28 августа, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский решил отчитаться о первых 100 днях на посту главы государства весьма оригинальным способом.

Цитата из кф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

В частности, Зеленский дал интервью актеру Станиславу Боклану, который в сериале «Слуга народа» играл премьер-министра.

Как говорится в видеоанонсе, Боклан от имени всех украинцев задал Зеленскому такие вопросы:

«Что вы уже сделали для страны за это время? Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов? Какие смс пишет вам господин Коломойский? Почему так много ваших друзей и знакомых работает в офисе президента? Что господин Богдан постоянно шепчет вам в ухо? И наконец, не хотите ли вы все это бросить на ???»

Отчетное интервью Зеленского покажет телеканал Игоря Коломойского «1+1» вечером 31 августа.

«Отказ Зеленского от пресс-конференции, но вместо этого интервью актёру, сыгравшему в «Слуге народа» роль премьер-министра, — это не только констатация того, что никаких результатов за первые 100 дней нет», — комментирует ситуацию политолог Олеся Яхно.

Более того, по словам эксперта, это еще и констатация того, что внятных целей на последующий ближайший период — тоже нет.

«Но еще и демонстрация того, что «кино продолжается». Шефир (первый помощник, которому президент передал долю в бизнесе в восьми компаниях) ведь так и сказал, что их цель после президентства — это снимать большое кино и получить «Оскар». То есть цели на после президентства у Зеленского есть. А целей на период президентства — нет», — резюмировала Яхно.