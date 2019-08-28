Кишинёв, 28 августа, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа совершит визит в Молдавию. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Майя Санду, передает ИА REGNUM.

Defense.gov Джон Болтон

Санду заявила, что визита такого уровня — «мощный сигнал поддержки Республики Молдова» и знак беспрецедентного развития отношений с США. «На протяжении многих лет Республика Молдова была в изоляции на международном уровне. В крупных столицах мира для молдавских властей двери были закрыты. Страна находилась в олигархической самоизоляции. Сегодня ситуация изменилась. Все самые важные внешние партнеры проявляют интерес к Молдавии. Перед нами открылись все двери», — сказала она.

Премьер добавила, что сама она 31 августа отправится с официальным визитом в США. Приоритеты, по ее словам, — углубление стратегического диалога с США, сотрудничество в стратегически важных областях и привлечение американских инвестиций для создания рабочих мест в Молдавии.