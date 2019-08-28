Красногорск, 28 августа, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Турция проявила большую заинтересованность в приобретении российских истребителей Су-35 или Су-57. Об этом сегодня в ходе авиасалона МАКС-2019, который проходит в подмосковном Жуковском, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Aviasalon.com Истребитель Су-57

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Шугаев уточнил, что на данный момент пока рано говорить о контрактных переговорах, так как никакой заявки от турецкой стороны пока не поступало. По его словам, этому должны предшествовать консультации.

«Будут переговоры с моим турецким коллегой господином Демиром, — приводит РИА Новости слова главы ФСВТС. — Продолжим обсуждение тем, которые стоят на повестке. Это С-400, будем двигаться по дальнейшей возможной поставке Су-35 или Су-57».

Как сообщало ИА REGNUM, интерес к российским истребителям пятого поколения Су-35 Турция проявляет на фоне реакции властей США на закупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Так, в середине июля в Белом доме заявили, что приобретение С-400 отменяет для Турции участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Позднее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия может поставить турецкой стороне самолёты Су-35.

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Путин пообещал Эрдогану продать Турции истребители Су-57

Добавим, что накануне, российский и турецкий президенты на авиакосмическом салоне МАКС-2019 осмотрели новейший российский многофункциональный истребитель. В ходе осмотра Реджеп Тайип Эрдоган спросил у российского лидера, можно ли Турции купить такие самолёты. Путин ответил утвердительно.