Симферополь, 28 августа, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Вопрос возвращения Крыма Россией никогда и ни при каких условиях не будет поставлен на чашу весов, заявил 28 августа депутат Госсовета республики Владислав Ганжара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Таким образом депутат прокомментировал заявление спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в G8 стало бы возможным после «ее ухода из Крыма».

«Безусловно, никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос возвращения Крыма Россией куда-либо», — цитирует RT депутата.

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Ганжара добавил, что Крым раз и навсегда стал частью России, а роль Москвы на международной арене будет ежегодно возрастать и без G8.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее возврата России в объединение, которое когда-то называлось G8, а потом было редуцировано до G7 из-за воссоединения Крыма с Россией.

В свою очередь Волкер заявил, что для возврата к формату «Большой восьмерки» Москве необходимо выполнить «одно важное условие — выйти из Крыма».

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