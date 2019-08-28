В Крыму ответили на условие Волкера по возвращению России в G7
Симферополь, 28 августа, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Вопрос возвращения Крыма Россией никогда и ни при каких условиях не будет поставлен на чашу весов, заявил 28 августа депутат Госсовета республики Владислав Ганжара.
Таким образом депутат прокомментировал заявление спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в G8 стало бы возможным после «ее ухода из Крыма».
«Безусловно, никогда и ни при каких условиях на чашу весов не будет поставлен вопрос возвращения Крыма Россией куда-либо», — цитирует RT депутата.
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Ганжара добавил, что Крым раз и навсегда стал частью России, а роль Москвы на международной арене будет ежегодно возрастать и без G8.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее возврата России в объединение, которое когда-то называлось G8, а потом было редуцировано до G7 из-за воссоединения Крыма с Россией.
В свою очередь Волкер заявил, что для возврата к формату «Большой восьмерки» Москве необходимо выполнить «одно важное условие — выйти из Крыма».
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