Москва, 28 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Объём сбора ранних зерновых культур предприятиями «РусАгро» в 2019 году составил 900 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в прошлом году. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба холдинга.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

Сбор урожая завершён в Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Саратовской областях на площади 232 тыс. га. Большая часть сбора приходится на пшеницу — 712 тыс. тонн пшеницы (+6%), ещё 189 тыс. тонн — на ячмень (-7%).

Группа «РусАгро» — крупнейший вертикальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. В первом полугодии 2019 года объём чистой прибыли холдинга составил 3,3 млрд рублей.

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