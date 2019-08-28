Москва, 28 августа, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Центральный банк Российской Федерации выпустит серебряную монету к 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), сообщает 28 августа пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что на оборотной стороне монеты будет расположен логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки с надписями внизу: «100 лет», «ВГИК им. С.А. Герасимова». Номинал монеты — 3 рубля, тираж — 3 тыс. штук.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября ВГИК будет отмечать свое 100-летие. Это старейший российский творческий вуз. Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность ВГИК за выдающиеся заслуги в развитии культуры и искусства.

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