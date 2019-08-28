Пермь, 28 августа, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Власти Пермского края объявили аукцион на поставку препарата для лечения редких заболеваний крови, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровеносные сосуды человека

Начальная (максимальная) цена лота — 111,4 млн рублей. Согласно условиям техзадания, исполнитель должен осуществить поставку более 12,24 литра препарата «Экулизумаб» в дозировке 10 мг/мл.

Лекарство поступит в больницы Верещагино, Березников, Кунгура, Перми. Источниками финансирования закупки являются федеральный и краевой бюджеты.

По словам руководителя гематологического центра ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 5» Антона Шутылева, «Экулизумаб» — единственный препарат, который способен остановить разрушение клеток крови и предотвратить осложнения при заболевании костного мозга. В регионе семь человек с подтвержденным диагнозом и тяжелым течением заболевания. Кроме того, лекарство назначают пациентам с гемолитико-уремическим синдромом. С таким заболеванием шесть человек. Закупка препарата является адресной.