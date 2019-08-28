Кишинёв, 28 августа, 2019, 11:18 — ИА Регнум. «28 лет назад была провозглашена независимость Республики Молдова. Это исключительное историческое событие дало нам возможность самим строить свою страну, экономику, общество, будущее», — заявил президент Молдавии Игорь Додон на митинге по случаю Дня независимости республики, передает ИА REGNUM. В этот день руководство страны возложило цветы на Мемориале Славы и к памятнику господарю Стефану Великому.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Додон сказал, что за 28 лет независимости Молдавия сталкивалась со многими вызовами, но «важно идти вперед, сохранить государственность и оставить грядущим поколениям жизнеспособную и процветающую Молдавию».

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что «только благодаря вере и сопротивлению людей, которые честно выполняют свою работу, сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину независимости нашей страны». «Важно быть едиными и понимать, что у нас общая история и будущее», — добавила она.

Премьер-министр Майя Санду поблагодарила граждан Молдавии, «с которыми мы защищали свободу и демократию».

Обращение к гражданам Молдавии по случаю Дня независимости написал и сбежавший из страны олигарх Владимир Плахотнюк, правивший страной до июня 2019 года. Он заявил, что спустя 28 лет независимости Молдавия все еще находится под контролем и влиянием России. По словам Плахотнюка, сам он был «единственным препятствием для российского империализма в Молдавии», а с его отстранением от власти «Республика Молдова стала более русской, чем молдавской». Олигарх, предположительно находящийся в США, добавил, что и в изгнании «продолжит сопротивляться российскому влиянию».

Справка ИА REGNUM:

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова — Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии, и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной «Республики Молдова» в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе Молдавии и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы.