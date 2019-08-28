Москва, 28 августа, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Чтобы вновь быть принятой в G8, России пришлось бы либо отказаться от Крыма, либо всё «переделать» уже под западным надзором, и оба варианта в равной степени недопустимы, отметил в среду, 28 августа, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания американских политиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти его страны намерены работать над приглашением России в G8. Одновременно с этим спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в своем заявлении увязал возвращение России в G8 с «уходом из Крыма».

«Жаль, что наши СМИ продолжают уделять этой теме повышенное внимание. Сказав, что хотел бы пригласить президента России на следующий саммит G7, хозяином которого он станет, Дональд Трамп просто перевёл на себя фокус внимания на прошедшем саммите, выделил себя в свойственном ему духе эгоцентризма из числа других участников этой встречи. Поаплодируем ему!

Сегодня госсекретарь США Майк Помпео говорит о том, что американская администрация «намерена работать над возвращением России в формат G8». Мол, президент Трамп в этом действительно заинтересован. Существуют, однако, политические реалии, которые ни Трампу, ни Помпео не дано изменить. Они заключаются в том, что реальное усиление международного авторитета нашей страны противоречит интересам США и тем более — интересам большинства их западных союзников. Запад никогда не признает правомерность решений, принятых в Крыму и в России в 2014 году.

Причина такой позиции не в том, что что-то в сделанном нами противоречило международному праву, противоречий там не было. Причина в том, что сделано это было не с согласия Запада, не под его надзором. И ещё в том, что он, Запад, за это ничего от России не получил.

Другими словами, для того чтобы вновь оказаться в «западном клубе», нашей стране нужно будет, по логике западных лидеров (и Трамп здесь не исключение, так как выражает в конечном итоге не своё личное мнение, а мнение американского истеблишмента), либо отказаться от Крыма, либо всё «переделать» под западным надзором. И ещё определённую мзду заплатить.

Именно поэтому параллельно высказыванию Майка Помпео прозвучало заявление Курта Волкера о желательности «ухода России из Крыма». Понятно, что и наш президент, являясь гораздо более самостоятельной фигурой, чем Дональд Трамп, вынужден тем не менее учитывать мнение и элиты, и широких слоёв граждан России.

Понятно, что в этой нашей нынешней так называемой «элите» много колеблющихся, мечтающих о возвращении к тем условиям отношений России с Западом, которые существовали до 2014 года. Но понятно также, что широкие слои граждан России никакого компромисса по Крыму никому не простят. Так что все разговоры о возможности возвращения нашей страны в формат G8 следует просто прекратить: они вредны. А подыгрывать на пустом месте пиар-кампании президента США просто глупо», — отметил Михаил Демурин.