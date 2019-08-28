Казань, 28 августа, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Клан Шаймиевых — дети и внук первого главы Татарии Минтимера Шаймиева —снова оказались в списке Forbes. На этот раз как одна из самых богатых семей России. Их общий капитал составляет 2,8 млрд долларов США, с которым они занимают третью строчку рейтинга, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на рейтинг.

Иван Шилов ИА REGNUM Минтимер Шаймиев

Журнал включил в состав клана при подсчётах 57-летнего гендиректора «Татавтодора» Айрата и 54-летнего члена совета директоров ТАИФ РадикаШаймиевых — сыновей Минтимера Шаймиева. В клан вошёл и сын Айрата — Тимур Шаймиев, указанный в рейтинге главой управляющей компании «Гранат-Стан Групп», которая управляет нефтяной компанией «МНКТ».

Издание уточняет, что старшие Шаймиевы, которым принадлежат по 19,5% акций группы ТАИФ, за год нарастили свой капитал на 320 млн долларов.

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В апреле 2019 года Айрат и Радик Шаймиевы уже входили в рейтинг Forbes, но в сотню самых богатейших бизнесменов России, занимая 79-ю и 80-ю строчки. Дочь Радика Шаймиева, Камиля, также занимается бизнесом. По данным Forbes, она работает в сфере развития медицинских сервисов, входит в совет директоров дистрибьютора сжиженного газа «СГ-Трейдинг». Последний принадлежит АФК «Система».

Напомним, Минтимер Шаймиев — один из самых богатых пенсионеров России, который, по данным на 2010 год, получал ежемесячно 352 тыс. рублей. На сегодня Шаймиев занимает должность госсоветника РТ, которая не оплачивается.

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