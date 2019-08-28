Ярославль, 28 августа, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается работа по модернизации канализационных насосных станций областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Ярославльводоканал».

Ярославльводоканал Оборудование КНС

В городе работает более 40 КНС, которые обеспечивают подъём и перекачку сточных вод на очистные сооружения канализации. Для бесперебойного оказания услуг водоотведения и улучшения экологических показателей Ярославский водоканал внедряет современные энергосберегающие технологии, меняет насосные агрегаты и электрооборудование.

«В рамках поручения департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области нами ведется работа по улучшению качества предоставляемых услуг. Сегодня уже более 50% станций переведены в автоматический режим работы. Это позволяет постоянно контролировать их исправное состояние, способствует надежному функционированию, а в случае возникновения аварийных ситуаций — оперативному устранению», — рассказал заместитель технического директора по водоотведению АО «Ярославльводоканал» Василий Колотов.

За последние несколько лет на четырех КНС предприятием заменены насосы и электрооборудование.

На канализационной насосной станции, расположенной на улице Саукова, установлен пробный экземпляр фильтра по очистке воздуха, который работает в тестовом режиме. Эта вторая по величине станция в Заволжском районе города, она обслуживает большое количество многоэтажных домов. Для определения эффективности работы фильтра специалисты предприятия регулярно следят за содержанием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

«Лабораторные испытания показали, что после установки системы очистки воздуха содержание основных загрязняющих веществ в воздушных выбросах КНС сократилось в несколько раз. Например, концентрация сероводорода снизилась в 3,5 раза, а это именно то вещество, которое имеет наиболее неприятный специфичный запах. Мониторинг работы фильтра проводится с целью определения качества его работы в течение года в зависимости от различных погодных условий», — рассказала главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

В настоящее время также ведутся работы по установке аналогичного фильтра для очистки воздуха на канализационной насосной станции на улице Попова Фрунзенского района. Она перекачивает на очистные сооружения канализации значительную часть всех городских стоков. Кроме установки фильтра также будут заменены воздуховоды и установлен новый вытяжной вентилятор. Помимо этого, для повышения надежности работы станции и исключения ее затопления в паводок в этом году выполнены работы по замене вводной задвижки и участка самотечного коллектора.