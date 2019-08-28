Санкт-Петербург, 28 августа, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил членам городского правительства о планах поднять среднюю зарплату в регионе до 100 тыс. рублей в ближайшие годы, передает 28 августа корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Александр Беглов

Беглов выступил в ответ на сообщение главы комитета по экономической политике Валерия Москаленко о том, что номинальная зарплата к концу года в Петербурге должна составить 65,1 тыс. рублей. При этом Москаленко признал, что за полгода реальные доходы граждан в Петербурге составили лишь 98% от предыдущего периода, то есть упали на 2%.

«Мы с вами задачу ставим на ближайшие годы — рост заработной платы в среднем по экономике до 100 тысяч рублей, — напомнил Беглов. — Следующий год у нас с вами — 71,5 тысяч рублей в 2020 году. Надо наращивать рабочие места высокооплачиваемые».

По его словам, в Особой экономической зоне Петербурга средняя зарплата уже составляет 105 тыс. рублей.

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Добавим, сегодня средняя зарплата специалиста в Петербурге составляет лишь 77% от уровня зарплаты на аналогичных должностях в Москве.