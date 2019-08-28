Владивосток, 28 августа, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Власти Владивостока признали, что в столице Дальнего Востока прошедшими ливнями «смыло всё, что можно было смыть», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Ливень.1897

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Именно с таких слов начинается пресс-релиз, размещённый на официальном сайте города.

«Во Владивостоке последний месяц — дожди стеной. Смыло все, что можно было смыть. Общественность постит в социальных сетях фотографии затопленных дорог, улиц, машин, разбитых селевыми потоками, задается риторическим вопросом — где ливневки?» — говорится на официальном сайте Владивостока.

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Мэр города Олег Гуменюк в то время, когда Владивосток действительно топит, нашёл возможность дать развернутое интервью о том, как власти борются с последствиями стихии и что им мешает делать это хорошо. Глава столицы Дальнего Востока признал, что ливневые канализации, построенные давно и рассчитанные на другие объёмы, не справляются с таким большим потоком воды.

Глава Владивостока Олег Гуменюк «Принципиально, нужно строить новые системы. Но это колоссальные затраты, которые не потянет даже краевой бюджет, не говоря о городском. Надеюсь, деньги, рано или поздно, найдутся».

«Как говорится, нам бы день постоять, да ночь продержаться. И солнца бы нам, во Владивосток…» — завершил Гуменюк, отвечая на вопросы о том, почему Владивосток так сильно затопило.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Владивосток как раз в период финальной подготовки города в юбилейному Восточному экономическому форуму, который состоится с 4 по 6 сентября. В форуме примут участие более 6 тысяч гостей из 60 стран мира. Планируется, что в форуме примет участие президент РФ Владимир Путин.

Организаторы уже заявили о том, что возведение павильонов «Улицы Дальнего Востока» на набережной кампуса ДВФУ не укладывается в запланированные сроки и продлено до 2 сентября.

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Представители ОНФ проинспектировали дороги Владивостока ещё до последнего сильного ливня и поставили столице Дальнего Востока «двойку» за состояние дорог и «единицу» за безопасность на них.