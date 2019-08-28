Белград, 28 августа, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В первом полугодии 2019 года экспорт из Сербии в России снизился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Расим Ляйич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

По его словам, за этот же период импорт товаров из России в Сербию вырос на 18%, в целом товарооборот между двумя странами в 2018 году составил более $3 млрд.

Снижение поставок сербской продукции в Россию связано в первую очередь с колебаниями курса рубля, конкуренцией, а также тем, что Россия в условиях санкций стимулировало собственное производство сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июле 2018 российский экспорт в Сербию по сравнению с предыдущим годом увеличился на 25,3% (до $589,6 млн), импорт — на 4,4% (до $667 млн).

В балканскую страну выросли поставки природного газа, минеральных удобрений, углерода, резиновых пневматических шин, плит древесноволокнистых, фанеры, стекловолокна, медной проволоки, необработанного алюминия, электрических аккумуляторов, стиральных машин, легковых автомобилей. Из Сербии везут продукты питания — свежие яблоки, персики и ягоду, свинину, сыр и творог, кукурузу, виноградные вина.

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