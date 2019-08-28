Санкт-Петербург, 28 августа, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Центрального района Санкт-Петербурга провели рейд по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок легковыми такси. В ходе рейда было проверено около 500 автомобилей такси — как официальных таксопарков, так и машин так называемых агрегаторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль одной из служб такси в Петербурге

Как сообщили в Главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда выявлено более 40 административных правонарушений, более 20 автомобилей отправлены на специализированную стоянку.

Примерно половина нарушений — это предпринимательская деятельность без лицензии. Также выявлены случаи управления неисправным автомобилем, нарушение водителями миграционного законодательства, отсутствие у них необходимых документов, в том числе полисов ОСАГО, и другие. По всем фактам составлены административные протоколы.

«По ряду случаев проводится проверка по фактам возможной подделки идентификационного номера автомобиля. Составлено 33 акта о выявленных нарушениях правил дорожного движения водителями такси», — отчитались в ГУ МВД.

Там добавили, что с начала 2019 года в Петербурге произошло более 130 серьезных ДТП с участием автомобилей такси, в них погибли три человека. Причем, речь идет только о легальных такси, имеющих лицензию.