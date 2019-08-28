Клин, Московская область, 28 августа, 2019, 10:45 — ИА Регнум. 31 августа известная рок-певица Ольга Кормухина проведет в подмосковном Клину первый всероссийский детский фестиваль «Белый цветок». Он станет началом череду форумов, которые пройдут в исторических городах России. Девиз и хэштег праздника — #добРОКаждому.

Vk.com/id91919220 Ольга Кормухина

Фестиваль, который будет проходить весь день, развернется на 4 площадках. По оценке организаторов, в нем примут участие более 20 000 человек. Желающие могут расписать пряники, сварить необыкновенное мыло, нарисовать картину, создать витраж, слепить забавную игрушку и многое другое на игровой площадке «Творческая мастерская». На сцене на воде в парке «Вальс цветов» выступят в известные артисты и литераторы, среди них киноактер Константин Крюков, сценарист ситкомов Денис Косяков и поэтесса Ирина Астахова. Здесь также можно будет познакомиться с лучшими образцами молодежной масс-культуры — блогингом, аниме, косплеем и другими.

В парке «Сестрорецкий» пройдет многочасовой танцевальный марафон, шоу «Клин в танцах» и встреча с хореографом Егором Дружининым.

Кульминация фестиваля станет рок-концерт на площади у Ледового дворца. Хэдлайнеры — Ольга Кормухина, Алексей Белов («Парк Горького»), Хелависа (фолк-рок-группа «Мельница»), Сергей Сироткин, победитель проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова, белорусская рок-группа «Без паники».

— Наш «Белый цветок» соберет вместе несколько поколений, — сообщала агентству REGNUM основатель фестиваля, заслуженная артистка России Ольга Кормухина. — Мы решаем главную проблему нашего времени — разобщенность и равнодушие. Каждый сможет зажечь свой лучик добра и осветить тех, кому совсем рядом нужна помощь, тепло, участие.

По окончании праздника дети высадят белые цветы.

Все средства от продажи оригинального альбома Ольги Кормухиной и сувенирных маек будут переданы на восстановление храма в Вологодской области.