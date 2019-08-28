Москва, 28 августа, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В квартире в центре Москвы обнаружили труп 53-летней женщины, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Открытое окно

По данным СМИ, инцидент произошёл поздним вечером 27 августа на улице Большая Переяславская. Из окна квартиры на третьем этаже выпрыгнул мужчина средних лет. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения. В самой квартире нашли тело хозяйки жилища с ножевым ранением.

Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают помощь. На месте ЧП работают правоохранительные органы.