Владивосток, 28 августа, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Жители Владивостока уверяют, что не были предупреждены о планируемых сбросах воды из водохранилищ. Из-за этого пострадало имущество и погибли животные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Антропова ИА REGNUM Частный сектор топит во Владивостоке

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/2701569" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Читайте также: Пик паводка на Дальнем Востоке: в зоне подтопления крупнейшие города

«Понятно, что зона подтопления, понятно, что дамбу просто могло прорвать. Но почему людей не предупредили о планируемом сбросе воды? Вода пришла на дачи, в частные дома в районе Спутника ночью. В 6 утра невозможно уже было выйти из домов. В потоке воды плывут мёртвые курицы, кошки, собаки. Рыба идёт просто косяками. Самое обидное в том, что людей не предупредили. Никто не успел подготовиться. И вода продолжает прибывать», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Владивостока.

Действительно, в 19:15 по местному времени 27 августа на официальном сайте администрации Владивостока появилось сообщение о том, что принято решение сбрасывать воду из водохранилищ города.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/2701569" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«С Пионерского водохранилища мы сбрасываем 70 тысяч кубометров воды в час, с Богатинского — пока 60 тысяч кубов, но в связи с новыми дождями планируем увеличить сброс до 85 тысяч кубометров. Высока вероятность подтопления частного сектора, расположенного вдоль русла реки, на улицах Шкотовской, Зелёной. Мы уже предупреждаем жителей, но нам бы не помешала на этом участке помощь ещё и от ГАИ», — сказал главный инженер КГУП «Приморский водоканал» Юрий Гуртяков.

Читайте также: Жителей Владивостока синоптики предупредили о новом мощном ливне

Но люди уверяют, что не были предупреждены о сбросах воды. Жители Владивостока получали в эти дни сообщения от МЧС с предупреждением о сильных ливнях и с просьбой воздержаться от выхода в море и турмаршруты.

Елена Антропова ИА REGNUM МЧС предупредило жителей Владивостока о сильных ливнях

«Никаких предупреждений о сбросе воды с водохранилищ не было. Сейчас люди там просто сидят на крышах домов и ждут эвакуации. В настоящее время в домах еще и свет отключили», — пояснила собеседница агентства.

Елена Антропова ИА REGNUM Вода от сброса на дамбах во Владивостоке пришла в жилой сектор

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке уже вторые сутки идёт сильный ливень, который нанёс городу значительный ущерб — размываются дороги, рушатся подпорные стенки, падают деревья. Движение трамваев и троллейбусов в городе остановлено.