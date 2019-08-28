Нижний Новгород, 28 августа, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Утром 28 августа 2019 года на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде случился пожар. К месту выехали пожарные расчёты и опергруппа ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Данных о пострадавших официально нет. В пресс-службе ведомства отметили, что информация о пожаре подлежит уточнению, передаёт ИА REGNUM.

Официальная группа ГУ МЧС по области в vk.com Возле завода

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях управления в 8:21. На место выдвинулись силы и средства по рангу номер два. К моменту прибытия первых подразделений на заводе горел кабель на площади пять квадратных метров. Завод расположен в Сормовском районе.

«На данный момент объявлена ликвидация открытого горения. Информация оперативная, подлежит уточнению», — отметили в ведомстве.

Напомним, в начале июня 2019 года в Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл пожар, охвативший площадь 800 кв. м. В результате детонации взрывчатых веществ, попавших в огонь, произошло три взрыва. За медпомощью обратились более 100 дзержинцев, погибших не было. Также волной взрыва выбило стекла в 100 зданиях.