Ереван, 28 августа, 2019, 10:14 — ИА Регнум. «Меня чрезвычайно огорчает ситуация, по которой я как премьер-министр унаследовал переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и вообще международное восприятие вопроса Карабаха», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на ежегодной конференции послов и глав дипломатических миссий Армении.

primeminister.am Никол Пашинян

Премьер-министр удивлен, что в международных кругах абхазский, южноосетинский и нагорно-карабахский конфликты очень часто воспринимаются одинаково."Когда мы четко констатируем, что, например, жители Южной Осетии и Абхазии даже сегодня могут спокойно посещать столицу Грузии Тбилиси и продавать там на рынке свою сельхозпродукцию, покупать необходимые им товары и возвращаться обратно, а гражданина России отправляют обратно из аэропорта Баку только по той причине, что у него армянская фамилия, иногда это дает более полное представление о сути карабахского вопроса, чем даже многочасовая лекция», — сказал Пашинян.

Следующая забытая истина, по мнению Пашиняна, касается вопроса о том, что Карабах является стороной переговоров.

«Изначально в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта было три стороны, и это, по сути, единственный международно признанный формат переговоров, как Азербайджан покинул состав СССР, и никто не увидел в этом ничего странного, так и бывшая НКАО вышла из состава советского Азербайджана, и это тоже не следует считать странным, если президент Азербайджана будет делать агрессивные заявления, не странно, если такие же заявления будут звучать из Армении, и так далее», — подчеркнул Пашинян.