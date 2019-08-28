Горловка, ДНР, 28 августа, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В ходе обстрелов города Горловка (ДНР) украинскими вооружёнными формированиями, зафиксированы попадания по территории рынка и исправительной колонии. Об этом заявил мэр города Иван Приходько, сообщило 28 августа «Донецкое агентство новостей».

Ольга Трапезникова Иван Приходько

«Зафиксированы прилёты в промтоварные ряды рынка «Карат-маркет» и участок социальной реабилитации колонии №27. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по окраине Горловки 12 снарядов из гаубиц калибра 122 мм.

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